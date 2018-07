Gelijkspel Vitesse op trainingskamp in Oostenrijk

VILLACH - Vitesse heeft op het trainingskamp in Oostenrijk met 2-2 gelijkgespeeld tegen Arsenal Tula.

Het was de eerste wedstrijd in de voorbereiding die niet werd verloren. Tegen de landgenoten van trainer Leonid Slutskiy opende aanvoerder Bryan Linssen de score voor Vitesse en door een eigen doelpunt stond het binnen een half uur al 2-0. Tim Matavz had meerdere mogelijkheden om de score verder op te voeren.

Na rust kwamen de Russen terug, nadat Vitesse flink had doorgewisseld. In de laatste zes minuten scoorde Arsenal nog tweemaal.

Eerder verloor Vitesse met 2-1 van Wolfsberger AC uit Oostenrijk en ging het met 4-1 onderuit tegen Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Dinsdag speelt Vitesse tegen Lokomotiv Moskou.