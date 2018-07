Vorig jaar ballenbak, nu zwembad tijdens Vierdaagsefeesten

NIJMEGEN - Eén en al bedrijvigheid, zo vlak voor de start van de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Alle podia moeten op tijd klaar zijn en uiteraard moeten de bierfusten op voorraad klaarliggen. Als kroegbaas moet je daarnaast ook willen opvallen.

Tom Huntink van de Tomtombar in de Van Welderenstraat is met een paar man druk in de weer. Voor de deur van zijn etablissement komen twee podia en een zwembad. Die laatste - het is een flinke, van 10 bij 3 meter - staat gevuld en al klaar. De uitbater: 'We hadden vorig jaar een ballenbak binnen. We dacht: dit jaar willen wij iets nieuws, iets origineels neerzetten.'

Leuke badmeesters en -juffen

Ondertussen mag een passant alvast een duik nemen, om het zwembad en het zwemwater te testen. De temperatuur van het water is deze avond 22 graden, naar verwachting zal die overdag snel omhoog gaan.

Huntink: 'Er kunnen zeker twintig mensen tegelijk erin', Zwemkleding is verplicht en drankjes mogen niet het zwembad in. 'We hebben hele leuke badmeesters en badjuffrouwen die dat allemaal controleren.'