Kadioglu van NEC op weg naar Fenerbahçe

NIJMEGEN - NEC lijkt het grote talent Ferdi Kadioglu kwijt te raken.

De 18-jarige aanvallende middenvelder is dicht bij een overstap naar de Turkse topclub Fenerbahçe. Eerder toonde ook Besiktas al belangstelling.

Kadioglu brak in 2016 door bij NEC. Hij debuteerde al op zijn 16e bij NEC onder trainer Peter Hyballa en was als invaller beslissend in diverse wedstrijden. Vorige zomer probeerde Vitesse hem al binnen te hengelen. Afgelopen seizoen in de eerste divisie blonk Kadiogu regelmatig uit, maar had hij het vooral in het slot van het seizoen zwaar.

Bij Fenerbahçe is Phillip Cocu de nieuwe trainer. De verwachting is dat de Nijmeegse club ongeveer 2 miljoen euro ontvangt voor het talent.

Ferdi Kadioglu met zijn ouders en zaakwaarnemer Joost Ebergen op het vliegveld van Istanbul: