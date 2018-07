Mis niks van de Vierdaagse bij Omroep Gelderland

Mis niks van de Vierdaagse, volg Omroep Gelderland.

Online

Voor het laatste Vierdaagse nieuws kun je terecht op onze website of in de Omroep Gelderland app. Tot en met vrijdagavond houden we een liveblog bij waar je op de hoogte blijft van het laatste nieuws, de mooiste foto's en video's.

Radio Gelderland vanaf de Wedren

Je vindt Radio Gelderland dit jaar op het radiopodium op de Wedren. Vanaf dinsdag tot en met vrijdag zenden we live uit vanaf deze locatie tussen 03.00 uur en 19.00 uur en doen onze verslaggevers natuurlijk uitgebreid verslag langs de route en vanuit het wandellegioen.

De tekst gaat verder onder de foto's.

Foto: Omroep Gelderland

Foto: Omroep Gelderland

Dit jaar komen maar liefst zeventien artiesten bij ons optreden. Zo kun je onder andere genieten van Otto Lagerfett, Belinda Kinnaer, Joey Hartkamp en Bennie Solo. Dat belooft een groot feest te worden. Ben je benieuwd wanneer jouw favoriete artiest bij ons podium is?

Bekijk hier het programma: Kom naar het Omroep Gelderland-podium tijdens de Vierdaagse!

4Daagse Journaal

De Vierdaagse is natuurlijk ook op TV Gelderland te zien. Harm Edens doet tussen 7.00 en 8.00 uur 's ochtends live verslag langs de route. 's Middags tussen 15.00 en 17.00 uur gaan we opnieuw live vanaf De Wedren in Nijmegen, waar we het wandellegioen binnenhalen. Aansluitend kun je kijken naar het 4daagse Journaal. Het 4daagse Journaal wordt dagelijks uitgezonden om 17.20 uur (na het GLD Nieuws) en daarna ieder uur herhaald. Esther Stegeman doet verslag van de Vierdaagsefeesten.

Niet in de buurt van je TV? Geen probleem! Dit jaar kun je alle live uitzending ook volgen op de website en apps van Omroep Gelderland. Maar we zenden ook alle uitzendingen uit op onze Facebookpagina's en YouTube.

Intocht op TV Gelderland en online

Op vrijdag 20 juli zenden we tussen 14.00 uur en 18.00 uur live de intocht van de Vierdaagse uit op TV Gelderland, Facebook, YouTube, website en in de app.

Heb je daarna nog steeds geen genoeg van het grootste wandelevenement ter wereld? Kijk dan op zaterdag 21 juli om 17.20 uur naar een compilatie van de mooiste Vierdaagsemomenten.

Social Media

Volg ons ook op sociale media! Natuurlijk delen we de meest bijzondere verhalen, het belangrijkste nieuws en foto's en video's op onze speciale Facebookpagina. Omroep Gelderland zendt alle live uitzendingen uit op Facebook.

Facebook: @4daagsejournaal

Instagram: @omroepgld

YouTube: @tvgelderland

Ben je nieuwsgierig hoe het onze collega Marieke van den Hurk vergaat tijdens het wandelen? Volg haar dan op ons Instagram-account. Daar deelt zij via Instagram-stories haar hoogte- en dieptepunten van de Vierdaagse.

Lees ook: Volg Marieke van Omroep Gelderland tijdens de Vierdaagse op Instagram

Whatsapp jouw vierdaagsefoto

We geven jou graag het ultieme Vierdaagse gevoel. Door het delen van de mooiste foto’s en video’s en door de webcams langs de route. Vergeet dus niet te zwaaien! En stuur gerust jouw mooiste of leukste foto naar onze redactie via Whatsapp 0622054352. En wie weet zie jezelf terug op onze site of social media.