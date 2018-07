Deel dit artikel:











Marktplein van 'volleybalstad' Apeldoorn nu strand: EK beachvolleybal in volle gang Dirk Boehlé en Steven van de Velde in actie tegen tegen het Italiaanse duo Caminati/Rossi tijdens de openingswedstrijd van het EK beachvolleybal in Apeldoorn. Foto: ANP

APELDOORN - Het Marktplein in Apeldoorn is omgetoverd tot strand. Deze week is in Apeldoorn het EK beachvolleybal. Apeldoorn profileert zich als dé volleybalstad van Nederland en daar hoort ook beachvolleybal bij.

Waar normaal gesproken marktkramen staan op dinsdagmorgen lopen nu topvolleyballers op zoek naar Europese roem. Op het Marktplein passen zo'n 2000 toeschouwers in het stadion. Het Nederlandse duo Dirk Boehlé/Steven van de Velde opende het toernooi. Zaterdag is de kwartfinale, maar de halve finale en de eindstrijd worden in Den Haag gespeeld. De tekst loopt door onder de video Drie jaar geleden werden er op dezelfde locatie in Apeldoorn ook al wedstrijden gespeeld, toen op het WK. In 2016 zagen we de ploegenpresentatie van de Giro en eind vorig jaar Serious Request van radiostation NPO 3FM. Apeldoorn is een van de vier speelsteden van het sportevenement naast Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52