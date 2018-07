Ouderen chillen 'op het strand' bij woon-zorgcentrum

Liefst acht vrachtwagens waren er nodig om 98 kubieke meter zand naar de binnentuin van de Vreedenhoff te brengen. Maar dan heb je ook wat. Een heuse oase is het geworden. Inclusief strandstoelen en parasols. En 'de strandtent' wordt voor allerlei activiteiten gebruikt. Zo is er zondagochtend een ontbijt voor maar liefst 70 ouderen. De avond ervoor was er nog een barbecue en werd er naar de sterren gekeken vanaf het strand.

op de vloedlijn is van alles te vinden

Vroeger op vakantie naar zee

'Veel ouderen gingen vroeger op vakantie naar de kust', vertelt activiteitenbegeleider Sydske Nijman. 'Maar veel zijn nu te slecht ter been om er naar toe te gaan. We wilden ze graag dat gevoel van 'zand tussen de tenen' teruggeven. En tot nu toe zijn ze hartstikke enthousiast. Zo voelt een bewoonster afkomstig uit Noordwijk zich hier helemaal thuis. Hartstikke leuk om te horen'.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Er liggen schepjes, emmertjes, echte schelpen en gelukkig heel veel parasols. Want het strand is wel leuk, maar de wind is toch wat fris en de zon wat te warm. Voor veel bewoners is het even 'doorkomen' na zo lang niet op een strand te zijn geweest. Bewoonster Lenie Plomp geniet volop als ze eenmaal zit. 'Ik ben al 25 jaar niet op het strand geweest. De laatste keer was voor een wandeling, maar dat ging toen al niet zo goed meer'.

98 kubieke meter aan zand: daar kan je wat mee!

Vooral als er een fagot kwartet voor wat sfeer zorgt, komen veel bewoners naar buiten. Het is wat extra werk, want rollators en rolstoelen lopen vast in met zand. Een enkele bewoner bereikt op eigen kracht de waterlijn en raapt trots een plastic autootje op dat is blijven liggen. Het is voor veel ouderen genieten. Het strand blijft tot 18 juli liggen. Dan is er nog een groot feest voor de bewoners en het personeel.