Honderden barbiepoppen te zien in Doetinchem Foto: Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum

DOETINCHEM - Barbie in een jurk, Barbie op een paard, Barbie in een brandweerpak. Je krijgt het zo gek niet bedacht of de barbievariant is vanaf zaterdag te zien in het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum in Doetinchem. Ruim 300 barbiepoppen met allerhande attributen worden tentoongesteld bij de speciale 'The World of Barbie'-tentoonstelling.

Volgend jaar bestaat de beroemde pop 60 jaar. In 1959 bracht producent Mattel de eerste Barbie uit. Maar op dat jubileum wilde het museum niet wachten. 'Begin dit jaar meldde zich een verzamelaar bij ons met een bijzondere collectie', vertelt voorzitter Dick Chargois. 'En niet lang daarna vonden we nog twee verzamelaars met unieke poppen. Die totale collectie is zo bijzonder, dat we niet wilden wachten.' De gekste attributen Het gaat volgens de voorzitter ook niet alleen om de poppen zelf. 'Juist al die attributen zijn zo bijzonder', aldus Chargois. 'Je krijgt het zo gek niet bedacht of Mattel heeft het gemaakt.' Vanaf 14.00 uur is de tentoonstelling open voor publiek. Gedeputeerde Josan Meijers opent het geheel. Ook de verzamelaars zijn daarbij aanwezig. Barbie is vernoemd naar dochter van bedenker Barbie werd in 1959 gecreëerd in de VS door Ruth Handler. Zij werkte voor speelgoedfabriek Mattel en zag haar dochter met een aankleedpop spelen. Ze besloot om een 3D-versie te maken van een Zwitserse pop. Ze kocht de rechten van deze Lilly. En dat was het begin van Barbie. De naam komt van Barbara, de dochter van Ruth Handler.