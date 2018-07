103-jarige 'Kieks' voor het eerst naar executieplek van broer Emile

LAREN - De 103-jarige Josephina 'Kieks' van der Borch van Verwolde bezocht vrijdag voor het eerst de plek waar haar broer Emile in de oorlog is doodgeschoten.

De adellijke dame op leeftijd studeerde in Zwitserland in de jaren veertig terwijl Emile op dat moment bezig was om in Amsterdam als verzetsman informatie over de Duitse troepen en locaties met afweergeschut te verzamelen. Hij en zijn verzetsvrienden werden verraden en de bezetter veroordeelde de jonge baron op zijn verjaardag tot de doodstraf.

De Inlichtingendienst

Emile studeerde rechten en was zeer geïnteresseerd in literatuur, in het bijzonder in poëzie. In het begin van de oorlog sloot hij zich aan bij het spionnen-netwerk De Inlichtingendienst, opgericht in augustus 1940. De leden van de dienst verzamelden in heel Nederland informatie over de Duitse bezetter en brachten die over naar Londen.

Emile van der Borch (foto Kamp Amersfoort)

Netwerk opgerold

Begin maart 1942 werd één van de oprichters van de Inlichtingendienst opgepakt en daarna volgden meerdere arrestaties. Emile van der Borch van Verwolde werd op 11 juni dat jaar opgepakt. Op 20 juli 1943 werden hij en 19 andere mannen op de Leusderheide door de Duitsers gefusilleerd. Zus Josephina heeft nooit eerder deze plek bezocht, maar zal nu bij de herdenking aldaar aanwezig zijn. Ook ruim 100 andere nabestaanden van de gedode verzetsmensen zullen de herdenking bijwonen. De meeste mannen liggen op begraafplaats Rusthof in Leusden.

Foto Kamp Amersfoort

Terug naar Laren

Emile is later herbegraven op de particuliere begraafplaats van Huis Verwolde, waar in de tuin ook een gedenksteen voor hem is geplaatst. Hij is postuum onderscheiden met verzetsherdenkingskruis en de Bronzen Leeuw. De herdenking was vrijdag bij het Gedenkkruis Jannetjesdal op de Leusderheide en wordt georganiseerd door Kamp Amersfoort.

Fragment uit het gedicht De Wanhopige van Emile van der Borch:

Er is geen mens zover als ik gegaan

op deze weg van zoden en van stenen, -

ik heb met alles wat voorbij is afgedaan,

nu ben ik eindelijk met mij zelf alleen en

kan niet verder.

Poëzie van Van der Borch is opgenomen in 'De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw. Bert Bakker, Amsterdam, 1996 en 'Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten'.