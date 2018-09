Deel dit artikel:











Met je vleugels van papier Gentiaanblauwtyje

UDDEL - Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Een jaar of veertig geleden bezong Boudewijn de Groot al de kwetsbaarheid van vlinders. Beeldschone fladderaars die bij het minste of geringste in de verdrukking komen. Maar het kan altijd erger.

Gentiaanblauwtje Er zijn ook vlinders die zichzelf zo ingewikkeld voortplanten dat het een wonder is dat ze er elk jaar weer zijn. Het Gentiaanblauwtje bijvoorbeeld. Die doet het alleen op de Klokjesgentiaan… een net zo blauw bloempje als de vlinder zelf. Dat voortplantingsplantje groeit alleen op hele lastige plekken en houdt niet van te nat en ook niet van te droog en zo staan er nog veel meer eisen op de vestigingsvoorwaardenlijst. Dat lukt alleen als een zeldzame sluipwesp om de tuin wordt geleid Harm Edens Als de bloemetjes en de vlindertjes elkaar dan toch hebben gevonden zijn er ook nog mieren nodig om het kunstje te laten lukken. Die de chemisch vermomde rups mee naar huis nemen en als een verloren zoon of dochter opvoeden. En dat lukt alleen als een zeldzame sluipwesp om de tuin wordt geleid. Tweede couplet Volgen jullie het nog? Boudewijn heeft er in elk geval vertrouwen in. Hij begint het tweede couplet een stuk optimistischer. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Al heeft hij denk ik geen idee wat daar soms allemaal voor nodig is. Iedere zaterdag is een aflevering te zien op TV Gelderland van BuitenGewoon, Harm zwerft door Gelderland. Presentator Harm Edens wandelt door Gelderland, met boswachters en gidsen en laat zich verrassen door alles wat ze tegenkomen. Hij schrijft wekelijks een column, voorafgaand aan de uitzending. Bekijk hier alvast de uitzending van 8 september: