Heerlijk weg struinen in niemandsland

OOIJ - Torenhoge struiken en een grillige boomgroei. In stiltegebied de Ooij heeft de natuur vrij spel. Hoogzomer zorgt voor krakend gras en schilferig hout. Struiner Jacco Steendam baant zich een weg in een avontuurlijke parcours. Verslaggever Xandra Rakier loopt met hem mee en doet verslag in het Radio Gelderland programma 'Zin in Zondag'.

Zomerzicht

Vanaf de brug is een fraai zomerlandschap zichtbaar. Futen met jongen, meerkoeten en zwanen glijden rustig door het water. Veel knaagsporen van bevers, die zich later op de avond laten zien. In de trektijd is de visarend actief, bekend om zijn spectaculaire duikvluchten. Een van zijn prooien is de snoek, rijk aanwezig in de plas. Langs de kant liggen de wervels van een snoek als getuige.





Plakoksel

Bomen en struiken mogen hun gang gaan zolang de waterdoorstroming niet in het geding is. Rozen en sleedoorn kunnen onbekommerd groeien. Ze zijn geen smakelijk eten voor dieren. De weg in deze weelderige omgeving wordt regelmatig versperd door afgebroken takken. Bij veel bomen is plakoksel zichtbaar, een splijtpunt veroorzaakt door scheefgroei of overbelasting.

Fazant

Op het slingerpad langs de Bisonbaai ligt een verenhoop. Het zijn de buikveren van een jonge fazant die ten prooi is gevallen aan een roofvogel. Om de ergste trek te stillen heeft vermoedelijk de havik wat gegeten en de rest meegenomen. In de struiken stelt hij zijn buit veilig voor andere dieren.

Niemandsland

Zo vriendelijk als de loop langs de Bisonbaai start, zo grillig is het verder gelegen gebied tussen de Waal en de plas. Meidorens zijn in de hoogte naar elkaar toegegroeid en vormen een schemerig takkendek. Sporen van spechten, een veelheid aan vogelpoep en de woekerende springbalsemien maken het pad minder toegankelijk. Het is de plek waar de koningspaarden en galloway koeien rondbanjeren en hun vacht aan bomen schuren. De grond is bezaaid met kale takken, aanspoelresten van hoog water.



De Ooij is een aantrekkelijk oord voor wandelaars en recreanten. Jaren geleden moest er nog entree betaald worden aan de boer. Vandaag de dag is het gebied voor iedereen die graag buiten toeft vrij toegankelijk.