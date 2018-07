Achterhoekvlaggen als warme broodjes over de toonbank gevlogen

LICHTENVOORDE - De Achterhoekvlaggen zijn als warme broodjes over de toonbank gegaan. Er waren ruim 1200 doeken besteld en die zijn allemaal uitverkocht.

De vlaggen waren online te bestellen op de webshop van de Zwarte Cross en van Grolsch. Daarnaast kon hij voor 15 euro worden aangeschaft op de Zwarte Cross. Onder de kopers zijn veel Achterhoekse gemeenten, die een of meerdere vlaggen voor het gemeentehuis hebben besteld.

Grotere exemplaren

'Het is veel harder gegaan dan verwacht', zo vertelt oud-schaatskampioen Stefan Groothuis namens Stichting Pak An. Die stichting is eigenaar van het ontwerp en helpt bij projecten die de leefbaarheid in de Achterhoek verbeteren.

'We proberen nieuwe te bestellen, maar de vraag is even hoeveel we er nu moeten kopen. We krijgen ook veel vragen over andere formaten; dat is nog wel eens lastig. Zo verkochten we op de Zwarte Cross ook grotere exemplaren, maar een vlag van twee bij drie meter is hartstikke duur. Die gaan echt naar de zestig euro', aldus Groothuis.

Wanneer de vlag weer besteld kan worden, dat durft Groothuis nog niet te zeggen. Hij probeert zo snel mogelijk nieuwe te bestellen.

