Publiekslieveling: 'Huh? Ik snap dit niet helemaal'

ARNHEM - Museum Arnhem is momenteel gesloten, vanwege een ingrijpende verbouwing. De meeste schilderijen zijn daardoor tijdelijk opgeslagen en niet zichtbaar. Maar vergeten worden ze niet. Deze week vertelt kunstliefhebber Maria over kunstenares Kiki Lamers en haar werk 'Meisje met pony'.

'Dit is echt mijn lievelingswerk', zegt Maria (19). 'Het gezicht van het meisje lijkt wel een beetje misvormd. Maar tegelijkertijd is haar kruin juist heel rond. En juist dat maakt hetl bijzonder, intrigerend. Kiki heeft heel duidelijk met verschillende lijnen gespeeld.'

In de serie Publiekslieveling slaan Omroep Gelderland en Museum Arnhem de handen ineen. Zo krijgen museumbezoekers toch nog de kans hun lievelingswerk van dichtbij te bekijken.

En Kiki kan het weten, want zij is student pedagogiek. 'Ik weet veel van kinderen en ook wat voor blik ze kunnen hebben. Dit meisje heeft een zelfingenomen mond, zo van 'ik weet het beter, lekker puh.'

Kijk hier een video over de kunst:

Wijs meisje

'Het meisje kijkt alsof ze al best veel weet, best wel wijs. Maar als je naar haar contouren kijkt, is ze volgens mij nog best jong, ik denk een jaar of zeven/acht. Maar ze kijkt heel oud, bijna te oud voor haar leeftijd. Maar weet je, misschien ben ik het zelf wel - dat meisje. Ik heb in ieder geval ook een pony', besluit de 19-jarige Maria.