Waarom hoor je altijd doedelzakken bij de Vierdaagse?

NIJMEGEN - Wie wel eens de Vierdaagse in Nijmegen heeft meegemaakt, moet het gehoord hebben: het geluid van doedelzakken. Wat hebben doedelzakken en de Vierdaagse met elkaar te maken?

'De eerste doedelzakken bij de Vierdaagse worden gezien in het begin van de jaren vijftig', vertelt historicus Marcel Claassen die onderzoek deed naar de geschiedenis van de Vierdaagse.

'De doedelzakken werden voor het eerst meegebracht door Britse militairen die deelnamen aan de Vierdaagse. Vijftienhonderd man van het Rijnleger kwamen na de oorlog naar Nijmegen om de Vierdaagse te lopen en zij namen de doedelzakken mee. Zo is het een traditie geworden en zijn de Vierdaagse en het doedelzakgeluid onlosmakelijk met elkaar verbonden', aldus Claassen.

Honderd doedelzakspelers uit binnen- en buitenland

Sinds 2000 loopt een grote groep doedelzakspelers op vrijdag, de dag van de intocht, de laatste kilometers tussen de wandelaars over de Via Gladiola. Verzameld onder de naam Holland Massed Pipes and Drums lopen dit jaar zo'n honderd doedelzakspelers uit binnen- en buitenland vanaf de sportvelden van Union in Nijmegen naar de finish.

Sentimenteel van doedelzakmuziek

'Als kind keek ik al met mijn ouders naar de Vierdaagse en toen was het al zo dat de zakdoeken en fototoestellen tevoorschijn kwamen als de doedelzakspelers voorbij trokken', herinnert Henny Willemsen zich, penningmeester en doedelzakspeler bij Batavorum Pipes and Drums Nijmegen.

'Die muziek die grijpt je. Natuurlijk zijn er ook mensen die er niet van houden, maar veel mensen worden sentimenteel van dat geluid van doedelzakken. Waarom dat is, weet ik ook niet precies.'

'Lopen en spelen op de doedelzak is trouwens nog best pittig', vertelt Willemsen. 'Het is heel vermoeiend, je moet constant zorgen voor zware druk op die zak. En we moeten alles uit het hoofd kunnen.'