De achtertuin van Jan de Hoop

RADIO KOOTWIJK - De Veluwe is een prachtig gebied, dat weet ook onze radiopresentator en RTL-nieuwslezer Jan de Hoop. Vier jaar geleden verruilde hij Rotterdam voor Radio Kootwijk. Hij is er maar wat trots op dat hij de Veluwe sindsdien zijn achtertuin kan noemen.

Wie kent de Jan de Hoop niet? Hij presenteert het ochtendbulletin van RTL al bijna 30 jaar. Na de ochtend gewerkt te hebben, spoedt Jan zich naar huis voor een wandeling. 'Toen we hier kwamen wonen, wist ik het verschil tussen een beuk en een eik niet. Ik vind het hier steeds mooier, omdat ik er steeds meer vanaf weet', vertelt Jan tegen BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink. Samen zien ze fietsers voorbij trekken die óók van de Veluwe genieten.

Bankhangen

Aan de rand van Radio Kootwijk staat het bankje waar de vonk tussen Jan en de Veluwe oversprong. Om aan de verbouwing van het appartement aan de Maas in Rotterdam te ontsnappen, huurden Jan en zijn man een huisje op een vakantiepark op de Veluwe. Tijdens een wandelpauze op het bankje aan de rand van het bos, ontstaat het idee om het appartement midden in de drukke stad in te ruilen voor de rust en de leegte van de Veluwe.

Zwijnen! In de achtertuin van Jan

Op een paar honderd meter van het huis van Jan stuiten Laurens en Jan plotseling op een groepje zwijnen. De dieren zijn duidelijk niet onder de indruk van de televisiepersoonlijkheid, of van zijn gast en blijven onverstoorbaar rondscharrelen. De zwijntjes bleven mooi staan voor Laurens en Jan, maar een mooie foto van ze maken lukte niet.

Niet voederen

De wilde zwijnen rond Radio Kootwijk worden vaak gevoerd door toeristen. Aan de rand van het dorp staan borden waarmee bezoekers op het voerverbod worden gewezen. De dieren kunnen hierdoor onnatuurlijk gedrag gaan vertonen. Staatsbosbeheer constateerde in 2015 dat wilde zwijnen mensen benaderen en soms zelfs naar auto's toe komen. Als wilde zwijnen jongen hebben, kunnen ze gevaarlijk zijn.

'Daar gaat het kipje'

Jan de Hoop is dol op zijn kippen. Helaas voor Jan staat hij daarin niet alleen. Buizerds hebben het ook voorzien op het pluimvee. 'Duikvlucht en daar gaat het kipje', vertelt de presentator van De Hoop Op Zaterdag. 'We hebben nu nog zes kippetjes over. En Arie Haan.' 'Dus we houden de buizerds nu scherp in de gaten, maar het is wel een heel mooi beest.' Na vier jaar voelt Jan zich helemaal thuis in Radio Kootwijk en neemt hij dan ook actief deel aan het dorpsleven.

De Hoop Op Zaterdag

Behalve dat je Jan de Hoop bijna iedere doordeweekse ochtend in het RTL-ontbijtnieuws kunt zien, presenteert hij op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur het radioprogramma De Hoop Op Zaterdag op Radio Gelderland. Daarmee geeft Jan invulling aan misschien wel zijn eerste grote liefde: radio maken.

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.