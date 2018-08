'Door oplichting heb ik nu een goedgevuld museum'

HARDERWIJK - Omroep Gelderland zendt donderdagavond de documentaire 'Rembrandt van de Veluwe' uit. Daarin wordt kunstenaar Marius van Dokkum gevolgd in de maanden voorafgaand aan de opening van zijn museum in Harderwijk. In die documentaire legt Van Dokkum uit dat hij in de jaren 90 is opgelicht door een galeriehouder: 'Daarna heb ik besloten om geen humoristisch werk te verkopen.'

'Deze persoon heeft destijds schilderijen van mij ontvreemd en doorverkocht, waar ik geen geld voor gekregen heb.' Van Dokkum zegt daarna te hebben besloten om geen humoristische werken meer te verkopen. 'Ik had er zo'n moeite mee dat er gerotzooid werd met mijn werk dat ik het zelf heb gehouden.' Lachend voegt hij eraan toe: 'Dat is nu uiteindelijk mijn geluk geweest, want ik heb nu zoveel werken dat ik er een museum mee kan vullen.' Van Dokkum verdiende zijn brood met een parttime baan en de opbrengst van ansichtkaarten van zijn werk.

Portret van een kunstenaar

In Rembrandt van de Veluwe ziet de kijker een hardwerkende, bescheiden kunstenaar. In 1983 studeerde Van Dokkum af aan de kunstacademie in Kampen, hij volgt de richting illustreren. Het schilderen leert hij zichzelf aan: 'Het duurde bijna 10 jaar voordat ik mijn eerste werk maakte waar ik tevreden over was.' In 1992 maakt hij zijn eerste humoristische schilderij, daar wordt een kaart van gemaakt. Zo gaat het balletje rollen.

15 tekeningen per week

'Tekenen is de basis van het schilderen.' Daar is Van Dokkum van overtuigd. De mensen op de schilderijen bedenkt Van Dokkum uit zijn hoofd: 'Dat lukt, omdat ik per week zo'n 10 tot 15 portretten per week teken.'

Die tekent hij onder andere bij bejaarden in Beekbergen en gehandicapten in Apeldoorn. 'Ik oefen dan op gezichtsuitdrukkingen, ik vind het fijn dat deze mensen niet stil zitten en het ze ook niet uit maakt of ze er mooi of niet mooi opstaan.'

Nachtwacht

In Rembrandt van de Veluwe ziet de kijker hoe Van Dokkum drie maanden aan het schilderij Museumbezoek werkt. Ondertussen werkt hij in het museum aan zijn eigen Nachtwacht, een enorm doek waarop het Centraal Station van Amsterdam te zien is. Van Dokkum verwacht een paar jaar nodig te hebben om het werk te voltooien.

De documentaire is hier alvast te bekijken.