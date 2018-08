Wie heeft er verstand van Strava, de app voor wielrenners?

BEEKBERGEN - .

Ik fiets met Strava ( een app op mobiel waarmee je kan hoe je fietst). Regelmatig als er aan het eind van de rit de tocht wil uploaden dan geeft hij regelmatig aan dat er een fout is ontstaan. Ik heb van alles geprobeerd. Met Strava zelf heb ik ook gesproken maar de uitleg die zij geven die snap ik niet helemaal. Ik hoop daarom dat iemand mij kan helpen om de app opnieuw te installeren of er even naar kan kijken waar het fout gaat.