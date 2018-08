Beeldmateriaal gezocht van 150 jaar oude concertzaal tijdens de oorlog

ARNHEM - .

Volgend jaar bestaat de Concertzaal in Oosterbeek 150 jaar en willen wij een expositie houden.

In de oorlog is het archief van de gemeente Renkum verloren gegaan.

Er is niets of weinig bekend over de geschiedenis van de Concertzaal voor en tijdens de oorlog.

Wij willen mensen vragen ons te helpen aan beeldmateriaal van de concertzaal.

Heeft u wellicht interessant beeldmateriaal voor de expositie over de concertzaal in Oostebeek? Reageer dan hieronder!