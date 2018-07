In dit water kun je beter niet gaan zwemmen

Blauwalgen zijn de grootste boosdoeners, omdat ze giftige stoffen produceren. Als je die binnenkrijgt, kan je buikpijn krijgen. Ook kun je jeuk krijgen op je huid en hoofdpijn. Honden kunnen er zelfs aan doodgaan.

Groene waas in het water

De blauwalg is overigens niet blauw maar groen. Je herkent ze aan een groene waas in het water.

Hier kun je beter niet gaan zwemmen:

De Meent in Beusichem - Waarschuwing voor blauwalgen.

- Waarschuwing voor blauwalgen. De Bisonbaaij in Ooij - Waarschuwing voor blauwalgen.

- Waarschuwing voor blauwalgen. Europarcs Resort De Achterhoek - Waarschuwing voor blauwalgen.

Waarschuwing voor blauwalgen. Blauwe Meer in Dinxperlo - Waarschuwing voor blauwalgen.

- Waarschuwing voor blauwalgen. Kalenbergse Plas in Meteren - Waarschuwing voor blauwalgen.

- Waarschuwing voor blauwalgen. Wylerbergmeer in Ubbergen - Waarschuwing voor blauwalgen.

- Waarschuwing voor blauwalgen. De Oude Pol bij Nunspeet - Onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag- en darmklachten.

Voor zover bekend geldt voor de andere Gelderse meren, waters en zwemplassen (het zijn er meer dan 70) geen waarschuwing of negatief zwemadvies.

Zwemmersjeuk in Harderwijk

RTV Nunspeet meldt dat de kans groot is dat mensen zwemmersjeuk kunnen oplopen in het Wolderwijd; een groot meer in Harderwijk, populair bij zwemmers in de zomer. Mensen die de jeuk oplopen krijgen rode bulten die erg kunnen jeuken. Het wordt veroorzaakt door parasieten van watervogels. Het is de meest voorkomende gezondheidsklacht na het zwemmen in oppervlaktewater.

De aandoening kan zeer hinderlijk zijn, maar is verder onschuldig. Mensen hebben de grootste kans om de jeuk op te lopen bij de strandjes langs het Zeepad.

Zwem niet in de grote rivieren

Met dit mooie weer trekken ook veel mensen naar de vele strandjes langs de Waal, Rijn, Lek, IJssel en Maas. Rijkswaterstaat waarschuwt om niet in de grote rivieren te gaan zwemmen.

Eerdere deze week probeerden nog twee jongens de Maas bij Lith over te zwemmen:

Door de plaatselijk sterke stroming kunnen zwemmers worden meegezogen of in een draaikolk terechtkomen. Ook de scheepvaart maakt het zwemmen levensgevaarlijk.

