Strijd om de Arnhemse macht Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De machtsstrijd op de politieke apenrots in Arnhem is hevig in het laatste jaar voor de verkiezingen van maart 2018. Omroep Gelderland volgt SP-er Gerrie Elfrink, één van de meest besproken Arnhemse wethouders in die strijd.

Al acht jaar lang is SP-er Gerrie Elfrink één van de belangrijkste wethouders in de Gelderse hoofdstad Arnhem. In het laatste jaar wordt de aanval op hem vol geopend. Gooit hij de handdoek in de ring, of toch niet? Strijd om de Arnhemse macht is op vrijdag 3 augustus om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland (daarna ieder uur herhaald).