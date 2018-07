Deel dit artikel:











Palingvissers 2.0

ARNHEM - De laatste dertig jaar is de palingstand op de binnenwateren enorm teruggelopen. In 1980 zaten onze meren, polders en rivieren nog vol met paling. In 2017 was daar nog slechts één procent van over.

De documentaire Palingvissers 2.0 vertelt het verhaal van vier palingvissers op de Nederlandse binnenwateren. Vijftig jaar geleden konden hun voorgangers een goede boterham verdienen met deze visserij. Nu is dat compleet anders; om het hoofd boven water te kunnen houden moeten de huidige vissers hun bakens verzetten. Hoe gaan ze om met de bedreiging van hun inkomsten en van de paling? Palingvissers 2.0 is op dinsdag 31 juli om 17.20 uur te zien op Omroep Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52