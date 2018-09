Posbank, Ooijpolder of Veluwemeer, wat is jouw favoriete sportplek?

Wil jij je lievelingsplek in Gelderland met anderen delen? Dan ben je bij het programma Gelderland Sport aan het goede adres.

Wij zijn op zoek naar jouw allermooiste sportplekje, of het nou om zwemmen, hardlopen of fietsen gaat. Deel met ons jouw lievelingsplek en inspireer ook anderen!

Vertel ons welk plekje voor jou zo bijzonder is en waarom. Dan zorgen wij ervoor dat we al die plaatsen voor jullie verzamelen. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat straks iedereen de mooiste sportplekjes van Gelderland kan ontdekken.

Hoe kun je meedoen?

Stuur een mailtje naar gelderlandsport@gld.nl, of stuur ons een berichtje op Facebook.