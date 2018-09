Op heterdaad betrapt met politietas

ERMELO - 'Pistola pistola', dat riep een inbreker toen hij om 20:15uur vanavond op heterdaad werd betrapt bij een inbraak in een gezondheidscentrum aan de Julianalaan in Ermelo.

Hierna nam de man de benen en verdween in de omgeving meldt een politieagent uit diezelfde plaats. De agent waarschuwde zijn collega's waardoor de achtervolging kon worden ingezet.

Politietas

De vluchtroute liep via bossages langs de plaatselijke tandarts, over hekken heen, de duisternis in. Verstopt in de struiken wordt de inbreker gevonden dankzij een opvallend accessoire, namelijk een witte politietas. Vermoedelijk heeft de jongeman de tas meegekregen na vrijlating uit een politiebureau elders in Nederland.

Inbreker

De man blijkt een 17-jarige jongen te zijn, zonder vast verblijfsadres in Nederland. Alom bekend wegens diverse strafbare feiten op de Veluwe en Amsterdam. De politie heeft hem ingesloten in een cellencomplex in Apeldoorn. De zaak is in onderzoek.