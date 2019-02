Energie: welke beloftes doet Nijmegen?

Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over duurzaamheid.

Uit het bestuursakkoord:

Het college belooft:

'Nijmegen wil ook in de komende jaren een voortrekkersrol blijven spelen. De ambitie is om in 2045 energieneutraal te zijn. Deze coalitieperiode willen we acht wijken van het aardgas af hebben. We maken geld vrij om dit proces zorgvuldig te doen en als cofinanciering voor projecten met andere partijen (€ 900.000 oplopend tot €1,5 miljoen). We werken daarbij nauw samen met woningcorporaties. We stellen een transitiefonds energie van € 5 miljoen in dat particulieren en bedrijven helpt om zelf duurzaam te investeren in huizen en panden.'

'We zijn van mening dat een milieuzone nodig is om de roetreductienorm te halen. We sluiten voor de zonering daarvan aan bij de harmonisatie van het Rijk. We maken er € 300.000,- voor vrij.'

'We zetten in op opwekking van wind- en zonne-energie, kijken of een eigen warmtebedrijf helpt bij de versnelling en stimuleren duurzaam gedag.'