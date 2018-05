Vaassenaar (31) aangehouden voor bedreiging agent

VAASSEN - De politie heeft een 31-jarige man uit Vaassen aangehouden omdat hij verdacht wordt van het bedreigen van een politieagent. De agent kreeg afgelopen weekend een steen door de ruit van zijn dienstauto.

Rond middernacht ontstond er in de nacht van zaterdag op zondag een vechtpartij. Daarbij gingen verschillende groepen bezoekers van een feest met elkaar op de vuist. Een agent die ter plaatse was en probeerde te bemiddelen werd in het nauw gedreven en bedreigd. Hij moest zich terugtrekken.

De politie doet verder onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartij en de persoon die de steen heeft gegooid.

Zie ook: Feestvierders hebben het op agent gemunt, steen door ruit politiewagen gegooid