Deel dit artikel:











'Onwel geworden' bestuurster rijdt fietsers, carport en busje aan Foto: Bart Meesters

ZALTBOMMEL - Een automobiliste heeft dinsdagmiddag rond 17.15 uur voor chaos gezorgd op de Gisbert Schairtweg in Zaltbommel. Ze reed in ongeveer honderd meter twee fietsers aan en kwam tot stilstand in een voortuin.

Vermoedelijk raakte de vrouw achter het stuur onwel. De politie vermoedt in elk geval geen opzet. De jonge mannen die op de fiets zaten raakten allebei gewond. Een van hen raakte zwaargewond en is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. Ook de automobiliste raakte gewond. Voor ze met haar auto tot stilstand kwam in de voortuin, raakte ze naast de fietsers ook een busje en een carport. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl