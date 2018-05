Koepelgevangenis heeft nieuwe eigenaren

ARNHEM - Het gebouw dat bekend staat als de koepelgevangenis, is verkocht. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf.

Ter Steege Gebiedsontwikkeling en Explorius Vastgoedontwikkeling, beide uit Rijssen, hebben het pand in Arnhem samen gekocht. Ze boden het hoogste bedrag. De gemeente Arnhem, het Rijksvastgoedbedrijf en het Atelier Rijksbouwmeester hebben uitgangspunten opgesteld over de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebouw, daar moeten de kopers aan voldoen. Zo moet de muur rond het terrein blijven staan. Ook mag er geen verkeers- of parkeeroverlast komen door een nieuwe functie.

Wat de precieze plannen zijn, wordt later duidelijk. Gedeputeerde Staten van Gelderland maakte zich eerder hard voor het initiatief van de Stichting Circulaire Campus Gelderland om in de Koepel een landbouwlocatie te maken voor voedselproductie en de ontwikkeling van medicijnen. Maar de stichting deed dus een te laag bod. Het rijksmonument, dat tussen 1882 en 1886 gebouwd werd, was de eerste van de drie koepelgevangenissen in Nederland.