MeSa Zorg krijgt goedkeuring van inspectie

ARNHEM - MeSa Zorg uit Herveld heeft de zorg weer op orde. De zorgaanbieder voldoet aan alle wettelijke en gemeentelijke eisen om zorg te mogen verlenen. Dat stelt de inspectie van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) volgens de Regio Centraal Gelderland die namens gemeenten zorg inkoopt.

Uit de inspectie blijkt dat MeSa Zorg de afgelopen maanden hard heeft gewerkt om te voldoen aan alle verbeterpunten. Door de kwaliteitsverbetering kunnen gemeenten cliënten weer naar MeSa Zorg verwijzen voor gekwalificeerde zorg.

Klokkenluiders

Eind vorig jaar trok een groep klokkenluiders aan de bel, omdat volgens hen op de twee locaties in Herveld en Zetten de veiligheid van cliënten en personeel in gevaar is. Zo kwam het voor dat minderjarigen zorg kregen tussen drugsgebruikers, stonden stagiairs alleen op een groep van tien cliënten met complexe problemen en stond de politie door incidenten regelmatig op de stoep. De gemeentelijke inspectie deed naar aanleiding van de noodkreet onderzoek en erkende de klachten van de klokkenluiders.

MeSa Zorg heeft een zorgboerderij in Herveld en een trainingshuis in Zetten. Op de zorgboerderij zitten minderjarigen en (jong)volwassenen die er 24-uurszorg krijgen. In het trainingshuis biedt de zorgverlener begeleid wonen aan zo'n tien (jong)volwassenen. De cliënten hebben verstandelijke beperkingen, psychische problemen, gedragsproblemen en/of verslavingsproblemen.

Plan van aanpak

Uit de inspectie die de gemeente Overbetuwe eind vorig jaar liet uitvoeren door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) bleek dat er onvoldoende geschoold personeel werd ingezet. Er moest een plan van aanpak komen en eind februari moest de zorg weer op orde moeten zijn. Volgens de Regio Centraal Gelderland en de gemeente Overbetuwe voldeed het plan van aanpak op papier. MeSa Zorg kreeg vervolgens drie maanden de tijd om de afspraken en protocollen ook in de praktijk tot uitvoering te brengen. Volgens de inspectie is dat gelukt en voldoet de zorg aan de gestelde eisen.

