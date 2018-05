Wijchen spaart aardig zakcentje

WIJCHEN - De gemeente Wijchen sluit haar jaarrekening af met een positief saldo van 2,3 miljoen euro. Het resultaat is daarmee 1,3 miljoen euro hoger dan geraamd, wat neerkomt op ongeveer 1% van de begroting. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2017.

Van het financiële overschot wordt voor lopende zaken 0,5 miljoen doorgeschoven naar 2018. De overige 1,8 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Meevallers

Wethouder Geert Gerrits van financieën is tevreden met dat resultaat. 'Het extra overschot op de begroting is vooral het gevolg van het feit dat we de inkomsten uit de bouwgrond (project Oostflank) eerder hebben gekregen dan verwacht. Daarnaast worden de tekorten op de Jeugdzorg en nieuwe Wmo in evenwicht gehouden door diverse kleine meevallers, zoals de verkoop van vastgoed.'

Mooie projecten

Wethouder Gerrits stelt dat het Wijchen niet alleen is gelukt om financieel stabiel te blijven maar dat er ook mooie projecten in gang zijn gezet en het voorzieningenniveau op peil is gebleven of zelfs is verbeterd. 'Onlangs konden we de vernieuwde NS-stationsomgeving en de parkeergarage feestelijk in gebruik nemen. '

Rekening houden met onzekerheid

Gerrits wijst op het belang van het reserveren van geld voor de toekomst. 'Die financiële ruimte is nodig omdat onze inkomsten uit bijvoorbeeld bouwgrond verder zullen teruglopen. Ook moeten we alert blijven op mogelijk oplopende kosten in de zorg. We weten nog niet welke middelen het Rijk hiervoor de komende jaren ter beschikking stelt, dus met die onzekerheid moeten wij zeker rekening houden. Doordat we geld kunnen toevoegen aan de algemene reserve houden we toch ruimte om te kunnen blijven investeren in onze samenleving.' De gemeenteraad van Wijchen behandelt de Jaarrekening 2017 op donderdag 5 juli.