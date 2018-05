Start van dancefestivals met Emporium

ARNHEM - Voor één dag wordt Wijchen omgetoverd tot Hollywood tijdens het dancefestival Emporium.

Dancefestivals worden steeds meer belevingsfestivals en zo kunnen bezoekers behalve genieten van de bekende dj's ook Marilyn Monroe, Sylvester Stallone of Charlie Chaplin tegenkomen. Esther zoekt de Arnhemse jongens van Afro Bros op. De jongens traden vroeger op tijdens de middagdisco in The Matrixx en hun succes gaat maar door. Ummet Ozcan zit bijna elke weekend voor een optreden in een wereldstad als Tokyo, LA, en Shanghai, maar keert daarna weer terug naar zijn woonplaats Putten, daar vindt hij de rust in de natuur.

En er zijn meer dance festivals 2 juni Free Your Mind Arnhem

7 en 8 juli Dreamfields in Rhederlaag