Kijk hier de Ronde van Nijmegen terug! Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - We werkten er met een hele groep sportieve fietsers naar toe: de Ronde van Nijmegen. Op 13 mei was het dan eindelijk zover en werd er gereden in het Nijmeegse landschap.

Iris, André, Rachel, ze waren er allemaal bij. Wil je weten hoe ze het gehad hebben? Hieronder kun je de hele uitzending van Gelderland Sport op 13 mei terugkijken! Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl