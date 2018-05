De markefoon in Angerlo

Deel dit artikel:











ARNHEM - Pieter is in Angerlo bij de markefoon, zo'n zelfde markefoon staat ook in het hart van Giesbeek en in Lathum.

De markefoon als communicatie middel, foon staat voor bellen. In de spiegelende ronde bol op de tafel zit de microfoon en daar boven hangt de luidspreker. Het is de variant op de muziekkiosk, of de hangplek voor ouderen of juist de jongeren. Deze markefoon is in 2000 neergezet door de ontwerpers Mark Oonk en Caroline Kortenhorst. De vormgeving van de objecten zijn hetzelfde, maar de vloer en de overkapping zijn elkaar spiegelbeeld.Ook zijn in steen de letters van de drie dorpen weergegeven. Jammer genoeg werkt de markefoon niet meer.