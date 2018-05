Fashion & Design Festival Arnhem

Deel dit artikel:











ARNHEM - Tijdens het Fashion & Design festival in Arnhem is het werk te zien van Mieke Lucia van den Hout. Mieke studeerde af in de richting Product & Design aan Artez in Arnhem.

Ze maakt geluidsabsorberende objecten. Mieke noemt zichzelf geen kunstenaar maar haar werk spreekt erg tot de verbeelding. Als je haar werk ziet, zie niet gelijk dat het een functie heeft. Ze werkt graag met groot akoestiek. Bij elke ruimte die zij binnenloopt let ze op het geluid. Komende maand tijdens het Fashion & design festival krijgt de bezoeker een kijkje in de keuken hoe ze werkt en andere dingen die gebeuren op mode en design gebied. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl