Oversier laat De Gier meedenken over selectie NEC

De technisch directeur handelde direct nadat de play-offs erop zaten. "We hebben ons meteen gemeld en zijn met Almere in gesprek gegaan. Dat heeft ook te maken met gunnen en een constructieve houding, dus alle respect naar Almere. Jack was onze absolute nummer één-kandidaat. Vooral door wie hij is als trainer en de dingen die hij daarin bewezen heeft. En dat hij draagvlak heeft bij onze achterban, is ook belangrijk."

"De Jupiler League is een tombola. Je hebt altijd kans om te promoveren hij weer precies hoe je daarheen kunt sturen richting het einde van het seizoen. Jack heeft ook ervaring met het ontwikkelen van talentvolle jeugdspelers. Dat heeft hij bewezen bij Almere en hier ook in het verleden. Dus heel veel plussen."

De staf staat, maar nu de selectie nog. "Het is prettig dat Jack nu mee kan denken in de keuzes die wij maken. We hebben met hem al de hele selectie doorgesproken. We zijn al met veel spelers in gesprek. Deze Jupiler League is misschien wel het sterkste ooit en maakt het aantrekkelijk voor spelers om in te spelen."