LIVEBLOG: Onweer trekt over Gelderland, ondergelopen straten en omgewaaide bomen

18.33 Wat kunt u het beste wel en niet doen bij plotseling noodweer: 14 tips!

18.23 Aan de Vaassenseweg bij Terwolde is een boom door zware windstoten op een huis gevallen. Het huis is daarbij voor een deel ingestort. Mogelijk is er ook een gewonde gevallen.

Foto: Stefan Verkerk/News United

18.18 In Ede en Ederveen lijkt de overlast het grootst. Veel meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen straten.

18.08 Lekker afkoelen in de regen kan natuurlijk ook!

Foto: Yvonne Lieftink (Warnsveld)

18.01 Beelden uit Ede waar een galerij onder water staat en uit Aalten.

17.52 Dit is de A30 bij Ede!

17.47 Ede krijgt het zwaar te verduren, verschillende straten staan in korte tijd al blank.

De straten in Ede staan al blank Foto: Richard Derks

17.30 De wegen lopen helemaal vast.

Verkeerssituatie 17.10 uur Foto: ANWB.NL

17.15 'Er zijn al flinke buien aan het ontstaan en op sommige plekken valt het al flink naar beneden. De komende uren zullen de buien alleen maar actiever worden', zegt Margot Ribberink van MeteoGroup in Wageningen. 'Het kan dus flink gaan onweren met daarbij flinke windstoten. Het zal mij niet verbazen als er ook behoorlijke hagelstenen gaan vallen.'

17.10 Rijkswaterstaat adviseert het verkeer goed voorbereid de weg op te gaan en van tevoren de verkeersinformatie en het weerbericht te checken.

17.00 De verwachtingen gooien roet in het eten voor de organisaties van avondvierdaagses in Gelderland. Meer dan de helft van de organisaties heeft de tochten van vanavond afgelast.