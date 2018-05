Deel dit artikel:











Tennister Hogenkamp kan niet stunten op Roland Garros Archieffoto: ANP

DOETINCHEM - Tennisster Richel Hogenkamp uit Doetinchem is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Ze verloor in drie sets van de Russische Maria Sharapova.

De eerste set moest Hogenkamp afstaan met 6-1. Ook in de tweede set liep het niet meteen, maar na een 3-0 achterstand wist ze de tweede set alsnog te winnen. De derde set begon Hogenkamp uitstekend, ze kwam zelfs met 3-0 voor. Daarna ging het helemaal mis en ze verloor de derde set uiteindelijk met 6-3. De wedstrijd zou eigenlijk maandagavond gespeeld worden, maar door de regen in Parijs begonnen de dames pas dinsdag. Ook dinsdag hadden de speelsters nog last van de regen en is de wedstrijd onderbroken. De Achterhoekse speelde dus tegen de Russische topspeelster Maria Sharapova, die het Grand Slam-toernooi in 2012 en 2014 won. Hogenkamp staat op dit moment 133e op de wereldranglijst en was dus duidelijk de underdog. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl