Haagse connecties nodig voor werken in grensgemeenten

DOETINCHEM - Grensgemeenten willen meer initiatieven ontplooien om werken over de grens meer vanzelfsprekend te maken. Daarom vragen de zogenoemde Grenzhoppers aan politiek Den Haag om contacten en wet en regelgeving om het grenswerken te stimuleren.

'We willen graag een Grenzhopper-businessschool oprichten', zegt Grenzhopper Nicky Eppich. 'Daarmee kunnen we ondernemers en werkgevers de mogelijkheid bieden om taalcursussen aan te bieden en obstakels op gebied van cultuur weg te nemen.'

Het concept wordt elders in het land wel uitgevoerd, maar nog niet lokaal op de plaatsen waar het volgens Eppich juist nodig is. Daarom vragen ze van Den Haag een zetje om het werk dat ze uitvoeren groter op te kunnen zetten.

Daar heeft staatssecretaris Raymond Knops wel oren naar. 'Er liggen problemen, uiteraard - zaken die nog wat aandacht vragen. Maar er zijn heel veel kansen en die worden ook benut. Daar waar de mensen er zelf niet meer uitkomen, moet je kunnen opschalen naar Den Haag. Dan kan ik ze helpen.'

Niet alle heil uit Den Haag

Eppich en de Grenzhoppers hebben al een aantal keer gesproken met de staatssecretaris over die problemen. Beide kanten spreken positief over de vraag en aanbod van de partijen.

'Wat hij vooral heel fijn vond, is dat we niet altijd maar komen vragen om geld, maar dat we gewoon doen', aldus Eppich. 'Het is niet zo altijd dat alle heil en zegen uit Den Haag komt' reageert Knops. 'De regio kan zelf veel meer dan ze denken en dat heb ik in de bezoeken aan de Achterhoek ook ervaren.'

De Grenzhopper verwacht dat grenswerken binnen afzienbare tijd een gewoonte wordt in de streek. 'En als we een steuntje vanuit Den Haag kunnen krijgen gaat het alleen maar sneller.'