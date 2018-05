Leerlingen Ulenhofcollege naar huis vanwege 'extreem hoge temperaturen'

DOETINCHEM - De leerlingen van het Ulenhofcollege in Doetinchem zijn dinsdagmiddag om 13.20 uur naar huis gestuurd, de school vond het niet meer verantwoord om de leerlingen in het hete gebouw te laten zitten.

De temperatuur was dusdanig opgelopen dat het niet meer verantwoord was om de leerlingen in de lokalen te laten zitten besloot de directie. Die spreekt van 'extreem hoge temperaturen.' De rest van de week geldt er op de school een 40-minutenrooster zodat alle lessen door kunnen gaan, maar wel uiterlijk om 13.45 uur zijn afgelopen.

De school schrijft op haar website dat er maatregelen worden genomen om de school en de leerlingen af te koelen. Er wordt 's nachts geventileerd. Daarnaast krijgen leerlingen toestemming om gedurende de les water te drinken.