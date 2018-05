NEC moet supportersproject zelf gaan betalen

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen geeft nog tot 2020 geld aan NEC voor het preventief supportersproject Overenthousiast en FAN-atiek. Daarna moet de club zelf het project om supportersoverlast te beteugelen betalen.

Het supportersproject Overenthousiast en FAN-atiek loopt al achttien jaar en ontvangt geld van de gemeente Nijmegen.

'Belangrijke bijdrage aan veiligheid'

Volgens burgemeester Bruls levert het project een 'belangrijke bijdrage aan de veiligheid van en rondom het professionele voetbal in Nijmegen.' Het preventieve supportersproject richt zich op het voorkomen van overlast rondom de voetbalwedstrijden van N.E.C., 'zodat alle supporters onbezorgd naar wedstrijden kunnen gaan in het betaalde voetbal van N.E.C. en andere inwoners geen overlast ervaren bij wedstrijden.' Het project richt zich vooral op een sociaal preventieve aanpak van risicosupporters en minder voor repressief ingrijpen achteraf.

Eigen financiering zoeken

Burgemeester Bruls zegt: 'Vanwege het maatschappelijke belang van deze aanpak hebben we altijd een aandeel genomen in de financiering van het project, ook vanuit het belang van de samenwerking met gemeente en strafrechtketen. Toch vinden we het belangrijk dat N.E.C. zelf de verantwoordelijkheid neemt, inclusief financiering.' Door nog voor twee jaar subsidie te geven heeft NEC volgens de gemeente voldoende tijd om op zoek te gaan naar een andere financiering van het project.

Met het project probeert NEC de binding met risicosupporters te versterken om ongewenst gedrag van hen te voorkomen. Het gaat om betrokkenheid, begeleiding en veiligheid. Het project richt zich op een verbetering van sfeer, gedragsverandering, een constructieve houding en het vermijden van agressie. 'Hierbij is hulpverlening op verschillende leefgebieden van groot belang.'

'Consequenties van gedrag bespreken'

Die betrokkenheid blijkt volgens de betrokkenen onder meer uit het bijna dagelijks contact (face tot face en via whatsapp) dat de coördinatoren hebben met de supporters. 'Ook zijn zij bij iedere wedstrijd aanwezig, waarmee ook escalatie kan worden voorkomen.' Zeven supporters zijn na intake gesprekken met die coördinatoren doorverwezen naar de hulpverlening, acht zitten er in trajectbegeleiding en voor tien supporters lopen nog nazorgtrajecten. Met 21 jongeren zijn correctiegesprekken geweest of zijn alternatieve trajecten doorlopen. 'Naast deze groep is een grote groep supporters preventief uitgenodigd, om in een gesprek de consequenties van hun gedrag te bespreken.'

Profijt van informatie rondom risicowedstrijden

Burgemeester Bruls schrijft in de verantwoording van de toegekende subsidie dat het positief beïnvloeden van supportersgedrag in beginsel een maatschappelijke verantwoordelijkheid is die hoort bij een betaalde voetbalorganisatie. 'Dat zou ervoor pleiten om geen belastinggeld te besteden aan projecten als FAN-atiek. Echter hebben we wel belang bij de samenwerking die dit project ook oplevert met partners in de strafrechtketen.' Zo profiteert de gemeente volgens de burgemeester van de informatiepositie die hiermee wordt opgebouwd onder supporters rondom risicowedstrijden.