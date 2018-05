Zwemwater steeds beter: check jouw favoriete zwemplek

ARNHEM - De afgelopen jaren is de kwaliteit van het zwemwater in Gelderse plassen, meren en rivieren steeds verder verbeterd. Elke zomer meet het Europees Milieuagentschap de kwaliteit van het water.

In 2012 scoorden vier plekken in Gelderland 'slecht', in 2016 was dat geen enkele en vorig jaar was dat er ook maar één. Over het algemeen zijn de metingen van het agentschap positief in Gelderland. Het grootste deel van de plassen scoort 'uitstekend'.

Bekijk in het kaartje hieronder hoe het zwemwater bij jou in de buurt is beoordeeld. Hoe de kwaliteit van het zwemwater nu is, kun je niet in onderstaand kaartje zien. Ga daarvoor naar zwemwater.nl.