Jaar cel geëist voor mishandeling met honkbalknuppel

ZUTPHEN - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 1,5 jaar cel geëist tegen een van de verdachten die in Hummelo een man mishandelden met een honkbalknuppel. Zes maanden daarvan zijn voorwaardelijk. Tegen twee andere verdachten eiste het OM lagere straffen.

De drie mannen zouden het 27-jarige slachtoffer vorig jaar oktober in Hummelo gruwelijk in elkaar hebben geslagen. De man werd met een honkbalknuppel in zijn nek, op het hoofd, op de rug en op de benen geraakt, terwijl hij op de grond lag. Ook trapten de daders hem meerdere keren in zijn rug.

Geen vaste woon- of verblijfsplaats

In de week na de mishandeling hield de politie drie verdachten aan. Het gaat om een 28-jarige man uit Doetinchem en twee mannen zonder vaste woon- of verblijfsplaats.

Tegen de man uit Doetinchem eiste justitie de zwaarste straf. Een tweede verdachte hoorde 10 maanden cel tegen zich eisen en de derde man moet volgens het OM drie maanden de cel in, waarvan twee maanden voorwaardelijk, en een werkstraf van 120 uur krijgen.

Zie ook: Mishandeling met honkbalknuppel; trio aangehouden