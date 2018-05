Deel dit artikel:











Arnhemmer moet naar psychiatrisch ziekenhuis voor poging doodslag Het Paleis van Justitie in Arnhem

ARNHEM - Een 58-jarige Arnhemmer is dinsdag veroordeeld voor een poging tot doodslag op zijn medepatiënt in een psychiatrische instelling. De man wordt voor een jaar in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst.

De Arnhemmer stompte vorig jaar augustus een medepatiënte meerdere keren tegen het hoofd. Het slachtoffer overleed enkele maanden later, maar de rechtbank kan niet vaststellen of dit het gevolg is van de mishandeling. Psychose De rechtbank legt de man geen celstraf op, omdat hij die bewuste dag een psychose had. Daardoor kon hij de gevolgen van zijn daden niet overzien. De man moet de dochter van het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 7.000 euro betalen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl