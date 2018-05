Warenmarkt Arnhem blij met verhuisplannen markt

ARNHEM - De ondernemers van de warenmarkt in het centrum zijn blij met plannen van de nieuwe coalitie omtrent de markt. Die moet terug naar de oevers van de Jansbeek. Marktmeester Marc Schoonebeek is heel tevreden over dit voornemen.

De gemeente reserveert eenmalig 250.000 euro om de weekmarkt te verplaatsen. Toen die vanwege Koningsdag moest uitwijken naar die plek, bleek de omzet hoger. Voor de zaterdagmarkt is genoeg ruimte. De vrijdagmarkt zou moeten uitbreiden naar het Audrey Hepburnplein.

Verbinding en wisselwerking

In het nieuwe coalitieakkoord van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA is te lezen: 'Voor een goede verbinding en wisselwerking tussen de warenmarkt en de binnenstad maken we het mogelijk dat de warenmarkt langs de Jansbeek en omgeving komt, dit in overleg met onder andere de verzelfstandigde markt, het Platform Binnenstad Arnhem en bewoners.'

Positieve reacties

'Wij zijn blij dat de coalitie weer de markt terug wil hebben richting de Jansbeek', aldus marktmeester Marc Schonebeek.

De kooplui hebben volgens hem een positieve ontwikkeling gehad toen de vrijdagmarkt moest verhuizen. 'Wij hebben mooie omzetcijfers en veel positieve reacties gekregen toen we daar stonden. Terwijl het weer matig was en het Koningsdag was.'



De 250.000 euro in het coalitieakkoord is bedoeld om onder meer stroomvoorzieningen aan te sluiten bij de Jansbeek.