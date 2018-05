De "Varikse zwarte" en de kapper die hengels verkoopt

HEESSELT - Aflevering 22, dinsdag 5 juni 2018: Varik-Heesselt 1963

Veel inwoners van Varik-Heesselt leven in 1963 van kleine gemengde bedrijven met wat vee, akkerbouw en fruitteelt. De mensen houden koeien en varkens en kweken appels, peren en kersen. Er bestaat zelfs een kersenras met een eigen naam de 'Varikse zwarte'. Van de ongeveer 1100 inwoners werkt ook een flink deel bij steenfabriek die in 1974 de deuren sluit. En voor de boodschappen hoef je het dorp niet uit, want de middenstand is met 4 bakkers en diverse kruideniers goed vertegenwoordigd. En dan zijn er nog creatieve ondernemers als kapper Janssen, die niet alleen knipt maar ook speelgoed, snoep, rookwaren en hengelsport-artikelen verkoopt. Een koelkast was in die jaren nog niet aan de orde, maar je kon wel een koelkluisje huren in het plaatselijke 'diepvrieshuisje'. Katholiek en protestant kan het goed met elkaar vinden en wordt ook lid van dezelfde sportvereniging. Voetbalclub De Waalkanters en gymvereniging SILVIA (Sport Is Leven Vriendschap Is Alles) willen dat goede dorpsgevoel wel uitdragen en zijn dan ook de opdrachtgevers voor de twee dorpsfilms die in Varik-Heesselt worden gemaakt.

De jeugd van Varik-Heesselt komt op de camera af (still uit de film)