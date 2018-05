Oud-superboeren zijn het nog niet verleerd

DOETINCHEM - Een groep van sportieve senioren met een verleden bij De Graafschap heeft een eigen Walking Football-team gevormd. Woensdagavond hebben ze bij de OldStars Walking Football-meeting op stadion De Vijverberg de eerste krachtmeting tegen onder meer het team van ex-internationals.

'Het gaat erom met deze leeftijd dat je in beweging blijft', vertelt voormalig superboer André van der Ley. 'Dat je plezier hebt, is het uitgangspunt.'

Kijk hier een item over de training:

Voor de oud-superboeren voelt het weer vertrouwd om te voetballen. 'Dat verleer je echt niet, alleen je bent natuurlijk wel een jaartje ouder', stelt Van der Ley. 'Als je nou de laatste tijd heb gehoord van het Walking Football, ja dan gaat het toch wel weer kriebelen.'

Kist en Swart

Bij het Walking Football-toernooi van woensdag op De Vijverberg zal ook een team van ex-Internationals met onder andere Sjaak Swart en Kees Kist aantreden. 'Daar doen we niet moeilijk over', laat oud-linksback van De Graafschap Henk Koenders weten.

'We hebben er ooit ook al tegen gespeeld en we zijn gelijkwaardig.' De spelers kunnen in ieder geval niet wachten om weer in het blauw wit te strijden op De Vijverberg maar houden het wel iets sportiever dan vroeger verwacht Koenders. 'Nu zonder sliding en tackles.'