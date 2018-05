UPDATE: Helft avondvierdaagses afgelast om onweer. Die van jou ook?

ARNHEM - De organisaties van alle Gelderse avondvierdaagses houden de weersverwachting nauwlettend in de gaten. Meer dan de helft van de organisaties heeft de tochten van vanavond afgelast. Het KNMI heeft voor een deel van de middag en avond code oranje afgekondigd vanwege fikse onweersbuien.

In onderstaand overzicht houden we per plaats bij of er vanavond wel of niet wordt gelopen. Zodra er meer duidelijkheid is over de avondvierdaagse in uw plaats, passen we dat aan.

Aalten - Afgelast!

- Afgelast! Beek (Berg en Dal) - Afgelast!

- Afgelast! Bemmel - Afgelast!

- Afgelast! Eerbeek - Afgelast!

- Afgelast! Elburg - Om 17.00 uur besluit de organisatie of de wandeling doorgaat

- Om 17.00 uur besluit de organisatie of de wandeling doorgaat Ermelo - Afgelast!

- Afgelast! Gaanderen - Om 17.00 uur besluit de organisatie of de wandeling doorgaat

- Om 17.00 uur besluit de organisatie of de wandeling doorgaat Harderwijk - Afgelast!

- Afgelast! Heerde - De tien kilometer is afgelast. Eind van de middag besluit de organisatie of de vijf en drie kilometer wandelingen wel doorgaan

- De tien kilometer is afgelast. Eind van de middag besluit de organisatie of de vijf en drie kilometer wandelingen wel doorgaan Lunteren - Afgelast!

- Afgelast! Tiel - De groep verzamelt op het gebruikelijke tijdstip en besluit in overleg met de deelnemers ter plekke of ze gaan.

- De groep verzamelt op het gebruikelijke tijdstip en besluit in overleg met de deelnemers ter plekke of ze gaan. Wezep - Om 17.00 uur besluit de organisatie of de wandeling doorgaat

- Om 17.00 uur besluit de organisatie of de wandeling doorgaat Zutphen - Afgelast!

Zie ook: Fikse onweersbuien op komst: KNMI schaalt op naar code oranje

Organiseert u vanavond een avondvierdaagse, maar staat die nog niet op onze lijst? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar omroep@gld.nl of stuur ons een whatsappje: 06-22054352