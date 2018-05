UIT in het weekend: dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

Arnhem wordt weer modestad

Arnhem staat de komende maand helemaal in het teken van Fashion en Design tijdens het Fashion & Design Festival. De hele maand is er van alles te doen van exposities tot modeshows. In het oude V&D pand opent een pop-up store met werken van onder meer Sacha de Boer en Mieke van den Hout.

Ook start vanaf dit weekend het nieuwe modefestival State of Fashion. Het mode-evenement is de opvolger van de Arnhem Mode Biënnale en richt zich nadrukkelijk op duurzaamheid en eerlijkheid in de modesector. Zeven weken kun je State of Fashion bezoeken in de Melkfabriek aan de Nieuwe Kade.

Kijkje achter de schermen op de bouwplaats

Altijd al willen zien hoe het er op een bouwplaats aan toe gaat, dan is zaterdag jouw dag. Tijdens de Dag van de Bouw kun je een kijkje achter de schermen krijgen bij de mooiste, grootste en meest ingewikkelde projecten van bouwbedrijven. Kijk hier voor de Gelderse bouwplaatsen.

Jubileumeditie Free Your Mind

Eén van de oudste dancefestivals van Nederland viert dit jaar haar verjaardag Voor de 15e keer wordt het Free Your Mind Festival gehouden op de Stadsblokken bij de John Frostbrug in Arnhem. Er komen zo'n 18.000 bezoekers.

Nieuwe wielerwedstrijd Nijkerk

In Nijkerk wordt zaterdagavond de eerste editie van de Ronde van Nijkerk georganiseerd. Op deze avond zullen er maar liefst vijf wedstrijden plaatsvinden. Alle wedstrijden zullen vanaf het plein in Nijkerk van start gaan en de eerste begint om 18.00 uur.

Vijfde editie van de Diemse Toren Classic

Heb je een oldtimer van voor 1985, een cabrio of een andere bijzondere auto dan kun je zondag meedoen met de Diemse Toren Classic. De route gaat door de prachtige streken Montferland, de Achterhoek en de Veluwe. De start en finish is in Didam.

Gelredag in Kasteel Ammersoyen

De voorlopig laatste Gelredag in het teken van 75 jaar vrijheid wordt zaterdagochtend gehouden in Kasteel Ammersoyen. Het kasteel raakte tijdens de laatste oorlogswinter zwaar beschadigd, maar herrees na de oorlog uit haar as tot de pracht die het vandaag de dag is. Je kunt het kasteel tussen 10.00 en 12.00 uur gratis bezoeken.