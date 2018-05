Deel dit artikel:











2500 mutsjes ingezameld voor baby's in Ziekenhuis St Jansdal Foto: Ziekenhuis St Jansdal

HARDERWIJK - De baby's in Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk zullen het voorlopig niet koud krijgen. Een Facebookactie van het ziekenhuis is een daverend succes geworden. Maar liefst 2500 mutsjes hebben mensen ingeleverd voor de kleintjes in het Moeder & Kind Centrum.

De actie werd bedacht ter ere van het vijfjarig bestaan van het centrum. Het leek medewerkers leuk als mensen mutsjes zouden haken of breien voor de baby's die in het centrum verblijven. Dat er zoveel zouden binnenkomen, hadden ze niet verwacht. De actie loopt nu dan ook op zijn einde. Mutsjes kunnen nog tot en met eind juni worden ingeleverd. De mooiste creaties 'Er was één eis', vertelde een medewerker van het ziekenhuis eerder aan Omroep Gelderland. 'Ze moeten van 100 procent katoen zijn. Gelukkig is het aanbod heel divers. De mooiste creaties komen voorbij: verschillende kleurtjes, echte feestpuntmutsen, autootjes, bloemetjes, lieveheersbeestjes... Van alles komt er binnen.' Zie ook: Ruim 700 mutsjes voor jarig Moeder & Kind Centrum Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl