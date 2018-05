Swim to Fight Cancer danst zich in de kijker

DOETINCHEM - Een bijzonder verschijnsel in de binnenstad van Doetinchem afgelopen zondag. Tientallen jonge danseressen verrasten het publiek van Djazzvibes met een flashmob om aandacht te vragen voor Swim to Fight Cancer.

Tijdens Swim to Fight Cancer op 9 september wordt er in de Oude IJssel in Doetinchem gezwommen om geld op te halen voor de strijd tegen kanker.

Kijk hier een item over de flashmob:

Volgens Koen Reijnders, chirurg-oncoloog bij het Slingeland Ziekenhuis, wordt de behandeling van kanker hiermee goed op de kaart gezet. 'En met name voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. Het is ook een moment om weer eens stil te staan bij het feit dat het leven niet vanzelfsprekend is voor iedereen. We willen geld om onderzoek te kunnen doen zodat we over twintig jaar kunnen zeggen dat niemand meer doodgaat aan kanker.

