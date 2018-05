Deel dit artikel:











Oorzaak brand in restaurant Twello nog een raadsel Foto: Roland Heitink

TWELLO - Het is nog niet duidelijk hoe de brand in restaurant De Vier Seizoenen in Twello (gemeente Voorst) is ontstaan. Dat laat de politie weten. De brand verwoestte in de nacht van zondag op maandag het dak van het pand volledig.

De politie weet niet hoe het vuur is ontstaan. Ze is op zoek naar getuigen die tussen 03.30 en 04.00 uur iets hebben gehoord of gezien rondom de Kerklaan. Eerder deze maand was er ook al een grote brand in Twelllo. Een bedrijfspand in het dorp met daarin onder meer de productiehal van ijssalon Talamini brandde toen uit. Zie ook: Grote brand in restaurant Twello Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl