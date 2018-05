Jack de Gier weet wat het NEC-publiek verlangt

NIJMEGEN - Jack de Gier keert terug bij de club waar hij als speler enorm geliefd was.

"Een gevoel van trots", zo omschrijft de nieuwe trainer van NEC het. "Werken bij de club waar je al hele lange tijd kind aan huis bent. Gaan we terug naar 1998, de manier waarop ik speelde sloeg aan in Nijmegen. We moeten nu zelf een elftal gaan samenstellen wat dat soort voetbal speelt. Iedereen die betrokken is bij de club moet zich met het elftal kunnen identificeren. Bloed, zweet en tranen in de Bloedkuul. Volle bak gaan."

De Gier was met Almere bijna gepromoveerd en de vraag was of hij dan wel naar De Goffert was gekomen. "Dat zullen we nooit weten. NEC heeft zich pas na de Pinksterdagen gemeld. Dingen lopen zoals ze lopen en dat was jammer, maar daar komt altijd weer iets anders uit voort. Daarom sta ik nu hier en misschien anders niet. Maar de reacties zijn nu positief. Vanuit de HKN, vanuit de supportersvereniging. Iedereen zet de schouders er weer onder. Ik heb het gevoel dat er positieve energie los komt door mijn komst. We moeten nu het stadion weer vol spelen en dan ga je ook de volgende stap maken."

De eerste divisie wordt volgend seizoen sterker dan in jaren. "Veel ploegen gaan van elkaar winnen en ik denk dat de verschillen heel klein gaan worden aan het einde van de rit. Je moet niet in paniek raken, ook niet als je een keer vijfde of zesde staat. En op het juiste moment pieken. Het liefst wil je snel, maar je moet niet bang zijn om een paar tikken op te lopen. Met Almere waren we negende, maar in de play-offs hadden we het verdiend om te promoveren."